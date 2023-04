Casini: «La cura e la valorizzazione dei vivai sono una priorità per i nostri club». Le parole del presidente della Lega Serie A

Lorenzo Casini ha commentato le modifiche che l’ultimo Consiglio di Lega ha approvato sul regolamento del campionato Primavera. Ecco le parole del presidente della Lega Serie A:

«La cura e la valorizzazione dei vivai sono una priorità per i nostri club e le modifiche attuate al campionato Primavera sono proprio mirate a questo obiettivo. Le novità introdotte, grazie al lavoro svolto dalla nostra Commissione Settori Giovanili nascono dall’intento di far emergere davvero i giovani calciatori e siamo certi che in un breve arco temporale potremo vedere i benefici attesi. Nel frattempo è anche importante riconoscere alle due finaliste di oggi, Fiorentina e Roma, e ai loro ragazzi, il merito di aver raggiunto questo importante traguardo a Salerno»