Casarin: «Fuorigioco Giroud? Vi dico cosa ne penso»

Anche Paolo Casarin, ex arbitro, ha molti dubbi sul gol annullato ieri sera al Milan contro il Napoli. Ecco il suo commento al Corriere della Sera:

«Alla fine pareggio del Milan annullato per fuorigioco di Giroud molto discutibile: il rossonero è a terra, più che partecipare all’azione sembra subire la posizione del difensore sopra di lui. Fin dal 14 giugno 1924 l’Ifab decise che ‘un giocatore che si trova in fuorigioco non commette alcuna infrazione, salvo che non disturbi un avversario e non prenda parte al gioco. In questi casi , interferendo nell’azione in corso, deve essere punito’. È il punto decisivo del gol annullato al Milan e di quello cancellato da Irrati in Atalanta-Roma di sabato».