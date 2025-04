Carlos Augusto a Mediaset: «Siamo l’Inter e oggi sarà speciale. Sul Milan posso dire questo»

Carlos Augusto ha rilasciato un’intervista a Mediaset a pochi minuti dall’inizio della sfida di Coppa Italia Milan-Inter: le sue parole

LE MOTIVAZIONI – «Siamo l’Inter e ogni competizione dobbiamo giocare per vincerla. È una semifinale e un derby ed è sempre speciale».

SUGLI OBIETTIVI – «Siamo in corsa su tre competizioni e dobbiamo giocare sempre al massimo. Bello avere tanti ragazzi che sono bravi in panchina perché poi arrivano questi momenti in cui abbiamo bisogno di tutti, ci sono tante partite. I primi derby non sono andati bene, ma abbiamo analizzato quello che abbiamo fatto male».