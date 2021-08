Pellegatti: «Vi dico come stanno le cose tra Corona e Faivre»

Per Pellegatti è ormai da depennare la pista Corona mentre Faivre del Brest è diventato il primo obiettivo del Milan

Carlo Pellegatti, intervenuto sul suo canale Youtube, ha fatto il punto sul mercato del Milan per quanto riguarda la trequarti offensiva:

«Stop a Jesus Corona. Il Milan dopo aver sondato la pista, non ritiene di andare avanti nella trattativa. Il Porto vuole 20 milioni di euro mentre il Milan ne ha offerti 10+2 di bonus e quindi la distanza è ampia. Ad oggi il Milan dice addio a Corona. La società rossonera invece va avanti con la pista Faivre. La distanza con il Brest non è ampissima e il Milan vuole puntare sul giocatore perchè considerato a livello tecnico-tattico come il successore di Calhanoglu. La trattativa non è ancora stata sviluppata nel pieno ma il giocatore ha già dato il suo benestare a venire a Milano. Nel caso arrivasse sarebbe l’ultimo aqcuisto del Milan, il decimo. C’è però un’eccezione: se dovesse andare via Castillejo, il Milan potrebbe tornare sul mercato per Messias. Adli interessa ma non è considerato una priorità. Messias giocherebbe sulla destra come alternativa a Saelemakers ma sul brasiliano è forte anche l’interesse del Torino. La partenza di Castillejo, in un certo senso, è vincolata dalla partenza di Cucurella dal Getafe verso il Brighton. Se non dovesse andare in porto questa trattativa, il Milan non rientrebbe sul mercato».