Cardoso Milan, il centrocampista del Betis è nella lista di mercato: il motivo

Cardoso Milan, il centrocampista del Betis è ancora nella lista di mercato: il motivo per cui il giocatore piace ai rossoneri

Tra i vari profili che piacciono al mercato Milan per rinforzare il centrocampo della squadra di Fonseca c’è anche quello di Johnny Cardoso.

A renderlo noto è il Corriere dello Sport spiegando che il centrocampista del Betis, già cercato in estate, è ancora nel mirino dei rossoneri perché considerato come il giocatore perfetto per dare maggiore equilibrio al reparto.