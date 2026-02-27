Cardone afferma: «Gila verso il Milan, difesa Lazio verso la rivoluzione. Rossoneri ancora in corsa per lo scudetto»

Cardone analizza le manovre di mercato che coinvolgono l’asse Roma-Milano, aggiungendo un’analisi sulla lotta per lo scudetto

Il panorama del calcio italiano si prepara a profondi mutamenti, specialmente per quanto riguarda gli assetti difensivi delle grandi protagoniste. In un’intervista esclusiva concessa a LazioNews24, l’esperto giornalista Giulio Cardone ha delineato scenari di mercato molto caldi che vedono coinvolti i rossoneri. Al centro dell’attenzione c’è Mario Gila, il rapido difensore centrale spagnolo cresciuto nel Real Madrid, che sarebbe finito nel mirino della dirigenza di via Aldo Rossi. Il Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri — tecnico livornese specialista nella costruzione di una fase difensiva ermetica —, cerca infatti profili pronti a fare il salto di qualità. Nel frattempo, la corsa scudetto vede favoriti i nerazzurri di Cristian Chivu, che nonostante l’assenza del bomber Lautaro Martinez mantiene un distacco di sicurezza sul Diavolo.

Di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate da Giulio Cardone:

GILA – «Gila penso che sarebbe andato via già se ci fosse stato il mercato aperto nell’estate del 2025. Credo che andrà via a giugno. Al Real Madrid dovrà essere girato il 50% dell’incasso, quindi Lotito cercherà di monetizzare al massimo questa cessione, ma mi aspetto una partenza. Per la Lazio giocare senza di lui è un handicap clamoroso, è un giocatore importante, il rinnovo è un aspetto su cui ci si doveva muovere prima. Come ci sono i promessi sposi, in questo caso sono i promessi divorziati: penso che a Romagnoli, che era già praticamente andato via all’Al Sadd a gennaio, partirà. Credo che la cessione si possa concretizzare in estate. Penso che la difesa della Lazio sarà rivoluzionata».

LOTTA SCUDETTO – «L’Inter ha solo la Coppa Italia, oltre al campionato, sta recuperando giocatori importantissimi come Denzel Dumfries, l’esterno olandese tutta fascia; però gli manca Lautaro Martinez, l’attaccante argentino leader dei nerazzurri. Il distacco mi sembra consistente a 12 giornate dalla fine. La rosa è migliore, il distacco è consistente, Chivu sta recuperando Dumfries e Hakan Calhanoglu, il regista turco specialista dei calci piazzati, non c’è più la Champions. È vero che le prossime quattro giornate sono un po’ più complesse per la compagine di Chivu e un po’ più facili per il Milan. C’è anche da dire che c’è il derby da cui dipenderà tutto, però sinceramente non credo molto a una rimonta dei rossoneri. Io credo che sia molto favorita la squadra di Chivu! Deve essere bravo il tecnico a gestire l’eventuale contraccolpo psicologico di questa uscita col Bodo».