Connect with us

HANNO DETTO

Cardone afferma: «Gila verso il Milan, difesa Lazio verso la rivoluzione. Rossoneri ancora in corsa per lo scudetto»

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

4 ore ago

on

By

Giulio Cardone e1772107335918

Cardone analizza le manovre di mercato che coinvolgono l’asse Roma-Milano, aggiungendo un’analisi sulla lotta per lo scudetto

Il panorama del calcio italiano si prepara a profondi mutamenti, specialmente per quanto riguarda gli assetti difensivi delle grandi protagoniste. In un’intervista esclusiva concessa a LazioNews24, l’esperto giornalista Giulio Cardone ha delineato scenari di mercato molto caldi che vedono coinvolti i rossoneri. Al centro dell’attenzione c’è Mario Gila, il rapido difensore centrale spagnolo cresciuto nel Real Madrid, che sarebbe finito nel mirino della dirigenza di via Aldo Rossi. Il Milan, sotto la guida di Massimiliano Allegri — tecnico livornese specialista nella costruzione di una fase difensiva ermetica —, cerca infatti profili pronti a fare il salto di qualità. Nel frattempo, la corsa scudetto vede favoriti i nerazzurri di Cristian Chivu, che nonostante l’assenza del bomber Lautaro Martinez mantiene un distacco di sicurezza sul Diavolo.

Di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate da Giulio Cardone:

GILA – «Gila penso che sarebbe andato via già se ci fosse stato il mercato aperto nell’estate del 2025. Credo che andrà via a giugno. Al Real Madrid dovrà essere girato il 50% dell’incasso, quindi Lotito cercherà di monetizzare al massimo questa cessione, ma mi aspetto una partenza. Per la Lazio giocare senza di lui è un handicap clamoroso, è un giocatore importante, il rinnovo è un aspetto su cui ci si doveva muovere prima. Come ci sono i promessi sposi, in questo caso sono i promessi divorziati: penso che a Romagnoli, che era già praticamente andato via all’Al Sadd a gennaio, partirà. Credo che la cessione si possa concretizzare in estate. Penso che la difesa della Lazio sarà rivoluzionata».

LOTTA SCUDETTO – «L’Inter ha solo la Coppa Italia, oltre al campionato, sta recuperando giocatori importantissimi come Denzel Dumfries, l’esterno olandese tutta fascia; però gli manca Lautaro Martinez, l’attaccante argentino leader dei nerazzurri. Il distacco mi sembra consistente a 12 giornate dalla fine. La rosa è migliore, il distacco è consistente, Chivu sta recuperando Dumfries e Hakan Calhanoglu, il regista turco specialista dei calci piazzati, non c’è più la Champions. È vero che le prossime quattro giornate sono un po’ più complesse per la compagine di Chivu e un po’ più facili per il Milan. C’è anche da dire che c’è il derby da cui dipenderà tutto, però sinceramente non credo molto a una rimonta dei rossoneri. Io credo che sia molto favorita la squadra di Chivu! Deve essere bravo il tecnico a gestire l’eventuale contraccolpo psicologico di questa uscita col Bodo».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan2 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: fissato il prezzo di Estupinan, Tare pensa ad un nuovo colpo “alla Modric”

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO6 giorni ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×