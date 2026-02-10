Calciomercato Milan, Allegri ha scelto Gila: pronta l’offerta alla Lazio. E c’è già l’intesa con lo spagnolo

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri ha scelto Mario Gila per la difesa della prossima stagione: intesa già raggiunta con lo spagnolo

Il nome di Mario Gila non è più solo una suggestione, ma il pilastro su cui il Milan intende costruire la difesa del futuro. Lo spagnolo classe 2000, cresciuto nel Real Madrid e punto fermo della Lazio dal 2022, è l’obiettivo numero uno di Igli Tare per la prossima sessione estiva. Se a gennaio la crescita di Koni De Winter ha permesso alla dirigenza di non forzare la mano, il ritorno (si spera) dei grandi impegni europei nel 2026/27 impone un investimento di spessore nel reparto arretrato.

Calciomercato Milan, strategia e cifre dell’affare Gila

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i contatti tra via Aldo Rossi e l’entourage del calciatore sono entrati in una fase caldissima:

Principio d'intesa: Il Milan avrebbe già in mano un accordo di massima con gli agenti di Gila per un contratto quinquennale. Il giocatore, che ha un vincolo con la Lazio fino al 2027, ha già comunicato al club biancoceleste di non voler rinnovare, facilitando i piani rossoneri.

Il valore dell'operazione: La dirigenza milanista punta a chiudere l'acquisto mettendo sul piatto una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro. Una valutazione che tiene conto della scadenza ravvicinata del contratto e della volontà del ragazzo di fare il salto di qualità in un top club.

L'ostacolo 50%: Un fattore determinante nella trattativa è la clausola stipulata tra Lazio e Real Madrid: il club spagnolo incasserà il 50% della futura rivendita. Questo spinge Lotito a chiedere inizialmente di più (si parla di una base di 20 milioni) per non veder svanire gran parte del ricavo.

Perché Gila?

Per Massimiliano Allegri, lo spagnolo rappresenta l’identikit ideale per la sua difesa a tre: veloce, tecnico e già abituato alla pressione della Serie A. Con oltre 100 presenze in Italia, Gila porterebbe quell’esperienza internazionale necessaria per affiancare Tomori e Pavlovic nelle notti di Champions.