Cardinale, dazi degli Stati Uniti: la posizione del proprietario del Milan

Cardinale e i dazi degli Stati Uniti: questa la posizione del proprietario del Milan e del numero uno dei RedBird

Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Milan, prevede che il settore sportivo sarà in grado di far fronte al nuovo regime di dazi degli Stati Uniti, ma ha avvertito che, se la guerra commerciale dovesse intensificarsi, anche il mondo dello sport non resterà immune da un calo della fiducia e della spesa dei consumatori.

Stando a quanto riportato dal Financial Times, Cardinale avrebbe riconosciuto che un’escalation della guerra commerciale innescata dal presidente statunitense colpirebbe indirettamente lo sport attraverso il suo impatto sui consumatori. Tuttavia, ha affermato che le attività sportive (quindi anche il calcio) si sono dimostrate «resilienti» nei precedenti periodi di crisi, compresa la crisi finanziaria globale del 2008 e l’emergenza Covid.