Cardinale Milan, le parole dopo l’acquisto del Telegraph: «Accordo importante per RedBird, ecco perchè»

Cardinale Milan, il numero uno di RedBird ha commentato l’acquisto del quotidiano inglese Telegraph: le sue dichiarazioni

Con una nota, Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, ha commentato l’avvenuto acquisto del quotidiano inglese Telegraph. Le parole del patron rossonero:

PAROLE – «Questa transazione segna l’inizio di una nuova era per il Telegraph, mentre ci prepariamo a far crescere il marchio nel Regno Unito e a livello internazionale, investire nella sua tecnologia ed espandere la base di abbonati. Crediamo che il Regno Unito sia un luogo eccellente per investire, e questa acquisizione rappresenta una parte importante del portafoglio in espansione di RedBird nel settore dei media e dell’intrattenimento nel Regno Unito».