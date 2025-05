Cardinale Milan, la mancata Champions League pesa! Cessioni e perdita di bilancio, ecco il piano dei rossoneri per l’estate

Cardinale Milan, pesa in casa rossonera la mancata qualificazione alla prossima Champions League: il piano dei rossoneri

La stagione del Milan si sta concludendo con una nota di tristezza, con la squadra che non riuscirà a qualificarsi per la Champions League nella prossima stagione. La sconfitta in finale di Coppa Italia e il successivo ko con la Roma in Serie A hanno spento definitivamente le speranze rossonere di giocare in Europa nel 2025/2026.

Questa situazione avrà ripercussioni importanti a livello di bilancio, con il Milan che dovrà fare fronte a una perdita di ricavi considerevole. Secondo le stime di Calcio&Finanza, l’esercizio 2024/25 della società rossonera potrebbe chiudersi con un divario negativo di circa 25 milioni di euro.

Per cercare di mitigare questa perdita, il Milan potrebbe considerare la cessione di alcuni giocatori importanti, come Tijjani Reijnders, che potrebbe generare una maxi plusvalenza se venduto al Manchester City. Inoltre, il club potrebbe anche valutare la cessione di altri giocatori che sono stati ceduti in prestito, come Pierre Kalulu, Ismael Bennacer e Alexis Saelemaekers, che potrebbero generare introiti importanti.

Tuttavia, la situazione diventerà maggiormente complessa per la prossima stagione, dato che il Milan non potrà contare sui ricavi provenienti dalle coppe europee. La società dovrà quindi trovare fonti di ricavo alternative per non chiudere in perdita e dovrà anche tenere sotto controllo il costo squadra, che non dovrà superare il 70% dei ricavi del club.

Il Milan dovrà fare attenzione ai conti della prossima stagione per rimanere dentro i parametri UEFA, cercando di capire come ottenere fonti di ricavo alternative a quelle che mancheranno, con l’obiettivo di tornare a giocare in Champions League immediatamente nel 2026/27.

La strategia del Milan sarà quindi fondamentale per il futuro della squadra. Ci saranno cessioni eccellenti con i profili di Tijjani Reijnders, Mike Maignan, Theo Hernandez e Rafael Leao che saranno oggetto dei desideri dei top club europei? I rossoneri saranno chiamati a un’estate di decisioni importanti per il futuro, con tre percorsi da poter scegliere: una cessione importante per perfezionare il bilancio, cessioni che vadano a generare una plusvalenza comunque considerevole e che impattino anche sul monte ingaggi o cedere tutti i calciatori non ritenuti utili al progetto. Lo riporta calciomercato.com.