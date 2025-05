Cardinale Milan, la mancata qualificazione europea pesa! Scenario fosco, questa la situazione

Cardinale Milan, pesa in casa rossonera la mancata qualificazione alle coppe europee: ne risentirà l’appeal del club e non solo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la mancata qualificazione europea avrà forti ripercussioni in casa Milan in vista della pianificazione della prossima stagione.

Milan fuori da tutte le coppe internazionali. Ne risentirà l’appeal del club, il mercato in entrata e in uscita, il livello degli sponsor, i bonus e la quantità di ricavi. Il Milan ha così molto meno fascino globale: per i giocatori e per eventuali partner commerciali