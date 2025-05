Cardinale Milan, il consiglio di Ravezzani non passa inosservato: parole chiarissime

Cardinale Milan, arriva il consiglio di Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha dato un preciso consiglio al numero uno di RedBird e patron rossonero

Intervenuto sul proprio profilo di X, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha dato questo consiglio a Gerry Cardinale, patron del Milan:

PAROLE – «Cardinale dovrà capire prima o poi che un club come il Milan per essere redditizio dipende dai successi che ottiene. Quindi o investe in ogni settore e lo rilancia, oppure è destinato a crollare in modo sempre più rapido. E non basterà lo stadio a salvarlo».