Capuano: «Sorteggio sfigato. E chi passa tra Milan e Roma...»

Capuano: «Sorteggio sfigato e preoccupante. E chi passa tra Milan e Roma…». Le sue parole sul proprio profilo Twitter

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Giovanni Capuano ha commentato così i sorteggi di Europa League, dove il Milan ha pescato la Roma per la gara valevole per i quarti di finale. Le sue parole.

CAPUANO – «Sorteggio di Europa League sfigato e preoccupante in chiave corsa ranking Uefa. Se il West Ham non ci fa un favore, la semifinale Milan/Roma contro Bayer Leverkusen si trasforma in spareggio per la 5^ squadra in Champions League nel 2024/2025»