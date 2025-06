Caprile Milan, il portiere si allontana dai rossoneri? Le dichiarazioni dell’agente non lasciano dubbi

Caprile Milan, l’estremo difensore del Napoli, in prestito al Cagliari nell’ultima stagione, si allontana dai rossoneri: le parole dell’agente

Il futuro di Elia Caprile, giovane e promettente portiere di proprietà del Napoli accostato anche al calciomercato Milan, è al centro delle discussioni nel panorama calcistico italiano. Attualmente in prestito al Cagliari, le sue ambizioni di protagonismo e la sua voglia di giocare con continuità sono elementi chiave che ne delineano il percorso. Per fare chiarezza sulla situazione, Graziano Battistini, agente del calciatore, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, offrendo preziosi spunti sul futuro del suo assistito.

La Permanenza a Cagliari: Una Priorità per Caprile?

Secondo le dichiarazioni di Battistini, la permanenza al Cagliari sembra essere l’opzione più probabile per Caprile, anche se la decisione finale spetta al club sardo. “L’indirizzo sembra che sia quello di restare al Cagliari, ma bisognerebbe chiederlo al presidente rossoblù”, ha affermato l’agente. Questa affermazione sottolinea la volontà del giocatore di continuare il suo percorso di crescita in un ambiente dove ha dimostrato di poter essere un elemento fondamentale. Il passaggio al Cagliari lo scorso gennaio, nonostante la lotta per la salvezza, è stato un chiaro segnale delle sue intenzioni: giocare, e non fare panchina. Caprile desidera essere il protagonista della sua carriera e non si sente adatto al ruolo di comprimario, una condizione che lo ha spinto a lasciare il Napoli in cerca di maggiori opportunità.

La Visione Economica del Napoli: Un Modello Virtuoso

Battistini ha anche voluto difendere la strategia del Napoli in merito alla gestione dei calciatori, in particolare riguardo al diritto di riscatto di Caprile fissato a 8 milioni di euro, che non considera affatto un errore. Al contrario, lo vede come un esempio della lungimiranza economica del club partenopeo. “Diritto di riscatto a 8 milioni? Non è stato un errore da parte del Napoli. Per come vengono gestite tante cose il Napoli va a fare una plusvalenza. A livello manageriale il Napoli può insegnare, i bilanci parlano chiaro, è un club virtuoso e anche nei momenti di difficoltà sa cosa fare per venirne fuori e rafforzarsi. Il Napoli è una potenza a livello economico, è quello che ha più disponibilità economica sul mercato“, ha spiegato Battistini. Queste parole evidenziano la solidità finanziaria del Napoli e la sua capacità di generare profitto anche attraverso le cessioni, ponendolo come un esempio di gestione virtuosa nel calcio moderno.

Le Voci sulla Juventus e l’Influenza del Mondiale per Club

Le recenti indiscrezioni che vedrebbero Caprile nel mirino della Juventus sono state prontamente smentite dall’agente. “Caprile alla Juve? Siamo in un momento dove si possono dire tante cose, non ho mai parlato con nessuno della Juve“, ha dichiarato Battistini, spegnendo sul nascere le speculazioni. Il focus principale per Caprile resta la continuità di gioco, un aspetto non negoziabile per un portiere delle sue ambizioni.

Interrogato sull’impatto del prossimo Mondiale per Club sul mercato, Battistini ha riconosciuto l’importanza di tali competizioni come vetrine internazionali. “Il Mondiale per Club? Certe gare di caratura internazionale sono sempre una buona vetrina, qualcosa può far scattare in qualche club”, ha ammesso. Tuttavia, ha anche sottolineato come questo evento potrebbe contribuire a un rallentamento generale del mercato, almeno inizialmente. “Il Mondiale può influenzare il fatto che il mercato vada un po’ più a rilento, ma ultimamente nel mese di giugno il mercato è solitamente fermo. Le squadre provano a far passare tempo affinché si abbassino i prezzi”.

In conclusione, il futuro di Elia Caprile si preannuncia interessante. Tra la voglia di giocare con continuità, la sua ambizione di essere un protagonista, e le strategie finanziarie del Napoli, il giovane portiere è destinato a essere uno dei nomi più chiacchierati di questa sessione di mercato. La sua permanenza al Cagliari sembra l’opzione più concreta, ma le dinamiche del calciomercato, influenzate anche da eventi come il Mondiale per Club, potrebbero riservare ulteriori sorprese.