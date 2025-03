Mercato Milan, Caprile scala posizioni! Può arrivare al posto di Maignan, due le alternative

Condividi via email

Mercato Milan, Caprile, portiere del Napoli in prestito al Cagliari, è la prima opzione per l’eventuale post-Maignan. Le ultime

Come riferito da TMW, il calciomercato Milan non è più certo di procedere con il rinnovo di contratto di Mike Maignan, al momento in scadenza con il club rossonero a giugno del 2026.

Il rinnovo di contratto di Maignan è in dubbio, soprattutto per le richieste del portiere. Per sostituirlo il Milan pensa a Chevalier del Lille. Gli altri nomi sul tavolo sono quelli di Caprile del Cagliari e Carnesecchi dell’Atalanta.