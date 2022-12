Capello, dalla vittoria dell’Argentina all’esempio del Mondiale: le parole. L’ex allenatore rossonero sul Mondiale appena terminato

In un’intervista rilasciata a il Corriere dello Sport, Fabio Capello ha parlato del Mondiale di Qatar e dei suoi protagonisti.

LA VITTORIA DELL’ARGENTINA – «Ha meritato perché ha calciato meglio i rigori e aveva il portiere più bravo. Una formazione di grande qualità e soprattutto di grande cuore»

MESSI – «Sono innamorato di Leo da quando ha esordito nel trofeo Gamper e dopo venti minuti chiesi a Rijkaard di darmelo per la Juventus. Ma non fu possibile. In questa Argentina è stato comunque l’esempio. Mbappé vincerà a raffica i prossimi Palloni d’Oro. La sua epoca è cominciata. Però il divertimento che ci ha regalato Messi rimarrà unico»

DELUSIONE NEYMAR – «Ha deluso il Brasile più che altro. Era da finale, ma ha insistito troppo nel ballare invece nel giocare»

LA SERIE A COME IL MONDIALE – «A questi livelli conta la tecnica, non la tattica, costruire dal basso e cose simili. Alla Serie A dico: fateci vedere quello che abbiamo visto al Mondiale. Ritrovare il coraggio e la visione di far giocare i giovani»