Capello, sui tifosi del Milan: «Persino loro sono in confusione»

Capello ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha definito in confusione anche i tifosi del Milan

L’ex allenatore del Milan ed altri club di Serie A, Fabio Capello, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, della situazione in cui versa l’ambiente rossonero. Il Diavolo verserebbe in un periodo di confusione, confusione che coinvolge anche i tifosi milanisti.

LE SUE PAROLE – «Persino i tifosi sono in confusione, non sanno a chi dare la colpa per una stagione che rischia di chiudersi seriamente senza un posto in Champions».