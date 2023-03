Capello: «Esperienze più assurde? Mi accadde una con il Milan…». L’ex tecnico rossonero ha svelato un aneddoto sul passato

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha raccontato il suo passato da allenatore, incluso aneddoti con il Milan.

Ecco le sue parole: «Esperienze più assurde? Una, è una cosa triste per certi versi. Mi accadde con il Milan. Andiamo a giocare l’Intercontinentale a Tokyo. Arriviamo e i dirigenti mi comunicano che Savicevic non può giocare perché deve scontare una squalifica. Dunque preparo tutta la partita con Raducioiu centravanti. La mattina della partita però mi comunicano che in realtà Savicevic può giocare: questione di Fifa e Uefa»