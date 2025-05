Capello: «Il Milan ha qualcosa in più. I rossoneri hanno però un problema»

Capello a La Gazzetta dello Sport ha parlato della finale di Coppa Italia in programma mercoledì all’Olimpico

In un’intervista a La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ha detto la sua in vista di Bologna-Milan, finale di Coppa Italia in programma mercoledì:

SULLA FINALE: «Vediamo come andrà la finale di Coppa Italia: il Milan ha qualcosa in più del Bologna, a patto che tutti giochino al cento per cento. Ma torniamo al discorso di prima: i rossoneri sono imprevedibili. Non si sa se giocheranno venti minuti o una partita intera. Per il Bologna è una occasione storica».