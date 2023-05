Capello: «Euroderby? Ecco cosa mi aspetto dal Milan». Le parole dell’ex allenatore rossonero su Inter Milan

Nel corso dell’intervista a TMW, Fabio Capello ha parlato di Milan in Champions e non solo:

EURODERBY DI RITORNO – «Mi aspetto che il Milan si ritrovi per vedere una grande partita. Servirà un Milan veloce e attento contro un’Inter in grande condizione. Se non starà attento ai particolari sarà dura. La sconfitta con lo Spezia? Pioli ha detto che è stato importante, adesso vedremo i risultati. I problemi si risolvono in casa, fra giocatori e allenatori»

LE ITALIANE IN EUROPA – «Messaggio importante, vuol dire che abbiamo fatto bene. Adesso per il futuro bisogna che i migliori giocatori non vengano portati via. Sono un patrimonio importante. Purtroppo sappiamo che le nostre risorse non sono paragonabili ai club di Premier o al PSG»

LEAO IN CAMPO? – «Non alleno il Milan, questa domanda deve farla a Pioli. Lui ha la squadra in mano e può mettere in evidenza i pregi mettendo i difetti dell’avversario in difficoltà»