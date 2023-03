Canovi su Thiago Motta: «Rifiutò un trasferimento al Milan per un sacco di soldi». Le parole dell’agente

Dario Canovi ha ripercorso i passaggi della carriera di Thiago Motta ai microfoni di TMW. Ecco le parole dell’agente:

«Noi lo assistiamo da quando era al Barcellona, lui a quel tempo rifiutò un trasferimento al Milan per un sacco di soldi, gli garantivano 1,5 milioni di euro all’anno. Questo perché voleva dimostrare a loro che era un giocatore da Barcellona, poi si fece male due volte. Per un certo periodo non lo abbiamo più seguito ma poi ci siamo ritrovati quando è andato al Genoa»