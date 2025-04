Cannavaro esonerato dalla Dinamo Zagabria! La sua vittoria in Champions contro il Milan decisiva per i rossoneri. Segui le ultimissime

Come riporta l’ANSA, Fabio Cannavaro è stato esonerato dalla Dinamo Zagabria. Il Campione del Mondo del 2006 paga la sconfitta della sua squadra nel weekend per 3-0 contro l’Istra.

L’ex Juventus e Real Madrid tra le altre aveva guidato la Dinamo in Champions per due partite: una contro l’Arsenal persa per 3-0 e l’altra contro il Milan vinta per 2-1 in casa. Proprio quest’ultima è risultata poi decisiva per i rossoneri che hanno dovuto giocare il play-off, perso successivamente contro il Feyenoord.