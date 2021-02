Camavinga, la rivelazione dell’agente: «In Italia è stato richiesto…»

Jonathan Barnett, agente di Camavinga, ha rivelato un interessante retroscena di mercato riguardante il suo assistito

Jonathan Barnett, procuratore del calciatore Camavinga, ha rivelato un interessante retroscena di mercato riguardante il suo assistito, accostato più volte al Milan negli scorsi mesi. Queste le sue parole ai microfoni di Goal:

«Per il momento non abbiamo parlato seriamente con gli altri club. Eduardo vorrebbe giocare in una grande squadra. Il Real Madrid è una di queste, così come il Barcellona. Ma ci sono tanti club, in Germania, Italia e Inghilterra, che vorrebbero averlo. Costa almeno 50 milioni, non so quanti potranno permetterselo e anche il Real sta attraversando momenti difficili. Rinnovo col Rennes? Non parlo di faccende private. Mai. A nessuno interessa quello che stiamo facendo».