Camarda shock sul futuro: «Trasferimento all’Inter? Non si può mai sapere»

Camarda ha gelato i tifosi del Milan con una dichiarazione sibillina sul proprio futuro professionale: le parole del classe 2008

In casa rossonera le parole di Francesco Camarda sono destinate a far discutere a lungo. Il giovanissimo talento di proprietà del Milan, attualmente impegnato nel percorso di crescita in prestito al Lecce, è stato l’ospite d’onore del progetto Disegna con i calciatori presso l’Istituto Marcelline. Durante l’incontro, documentato dal canale YouTube Panini Sport Italia, il centravanti che ha infranto ogni record di precocità con la maglia del Diavolo si è trovato di fronte a una domanda scomoda posta da un piccolo studente.

Interrogato su un eventuale e clamoroso approdo sull’altra sponda del Naviglio, l’attaccante classe 2008 non ha chiuso totalmente la porta, preferendo una risposta diplomatica che però non ha scacciato i fantasmi di un possibile “tradimento” sportivo in futuro. Per i sostenitori del club di via Aldo Rossi, vedere il proprio gioiello più splendente accostato alla Beneamata è un colpo al cuore, specialmente per un ragazzo cresciuto nel vivaio rossonero. Oltre alle nubi sul mercato, Camarda ha voluto però ricordare chi sono i giganti che ne hanno forgiato lo stile di gioco: icone come Luis Suarez, il famelico bomber uruguaiano, e due leggende che hanno segnato la storia milanista come Zlatan Ibrahimovic, il fuoriclasse svedese oggi dirigente, e Ronaldo, il Fenomeno brasiliano.

Di seguito, le dichiarazioni ufficiali di Francesco Camarda:

IL RAPPORTO CON IL FUTURO E I RIVALI – «Se giocherei mai all’Inter? Adesso sono al Lecce e penso al Lecce. Poi quello che succederà non si potrà mai sapere, ma ora pensiamo a quest’anno».

I MODELLI DI RIFERIMENTO – «Non ne ho avuto uno in particolare ma ho sempre guardato con occhi diversi Suarez, Ibrahimovic, Ronaldo… ci sono tanti giocatori da cui prendere spunto per migliorarsi sempre di più».