Connect with us

HANNO DETTO

Camarda, l’agente Riso conferma le voci: «E’ tutto vero»

Published

2 ore ago

on

By

Camarda

Camarda stava per tornare al Milan? Sulla questione ha fatto chiarezza l’agente dell’attaccante classe 2008

«Tutto vero: Camarda stava tornando al Milan. Poi ha avuto il problema alla spalla e si è dovuto operare. Magari a Lecce avrà più spazio e potrà dar loro una mano nel finale di stagione», arrivano conferme da Giuseppe Riso, agente di Francesco Camarda intervenuto a Tuttosport.

Tutto confermato su Camarda

Nelle ultime settimane di gennaio, i rossoneri avevano accarezzato l’idea di riportare alla base il proprio “enfant prodige”. Tuttavia, la dirigenza del Diavolo e l’entourage del giocatore hanno preferito onorare l’accordo con il Lecce, convinti che un anno di “gavetta” in una piazza calda e formativa fosse la scelta migliore per la sua maturazione.

L’infortunio e l’intervento chirurgico

La sfortuna, però, ha bussato alla porta del giovane talento. Camarda dovrà infatti sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla per risolvere un problema instabile che ne stava limitando le prestazioni. Lo staff medico del club pugliese, in costante contatto con i colleghi del club meneghino, ha optato per l’operazione immediata così da garantire un recupero totale in vista della volata finale del campionato.

L’obiettivo: il rientro per il finale di stagione

Sotto lo sguardo attento di Eusebio di Francesco, l’allenatore dei salentini esperto nel trarre il massimo dalle rose giovani e dinamiche, Camarda inizierà a breve il percorso di riabilitazione. La speranza dell’ambiente giallorosso è quella di riaverlo a disposizione per le ultime 4 o 5 giornate di campionato. In quel frangente, il giovane bomber potrà finalmente giocarsi le sue carte e dimostrare il proprio valore in una lotta salvezza che si preannuncia infuocata.

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan3 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: Il tesoretto arriva dai riscatti. Si lavora sui rinnovi di Bartesaghi e non solo…

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Pizzul Pizzul
News11 mesi ago Redazione Milannews24

Morte Pizzul, la voce storica del calcio italiano e i suoi inizi: «In ritardo alla mia prima telecronaca…» – VIDEO

Morte Pizzul, storica intervista allo storico telecronista italiano scomparso nella giornata di oggi: il ricordo – VIDEO Nel giorno della...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×