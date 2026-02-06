Camarda, l’agente Riso conferma le voci: «E’ tutto vero»

Camarda stava per tornare al Milan? Sulla questione ha fatto chiarezza l’agente dell’attaccante classe 2008

«Tutto vero: Camarda stava tornando al Milan. Poi ha avuto il problema alla spalla e si è dovuto operare. Magari a Lecce avrà più spazio e potrà dar loro una mano nel finale di stagione», arrivano conferme da Giuseppe Riso, agente di Francesco Camarda intervenuto a Tuttosport.

Tutto confermato su Camarda

Nelle ultime settimane di gennaio, i rossoneri avevano accarezzato l’idea di riportare alla base il proprio “enfant prodige”. Tuttavia, la dirigenza del Diavolo e l’entourage del giocatore hanno preferito onorare l’accordo con il Lecce, convinti che un anno di “gavetta” in una piazza calda e formativa fosse la scelta migliore per la sua maturazione.

L’infortunio e l’intervento chirurgico

La sfortuna, però, ha bussato alla porta del giovane talento. Camarda dovrà infatti sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla per risolvere un problema instabile che ne stava limitando le prestazioni. Lo staff medico del club pugliese, in costante contatto con i colleghi del club meneghino, ha optato per l’operazione immediata così da garantire un recupero totale in vista della volata finale del campionato.

L’obiettivo: il rientro per il finale di stagione

Sotto lo sguardo attento di Eusebio di Francesco, l’allenatore dei salentini esperto nel trarre il massimo dalle rose giovani e dinamiche, Camarda inizierà a breve il percorso di riabilitazione. La speranza dell’ambiente giallorosso è quella di riaverlo a disposizione per le ultime 4 o 5 giornate di campionato. In quel frangente, il giovane bomber potrà finalmente giocarsi le sue carte e dimostrare il proprio valore in una lotta salvezza che si preannuncia infuocata.