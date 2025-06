Camarda Milan, la sua partenza in estate è ormai scontata: c’è il Lecce in prima fila. Chiusura già nelle prossime ore? Le ultimissime notizie

Il Lecce è già proiettato sul futuro, e il direttore sportivo Pantaleo Corvino starebbe valutando un nome suggestivo per il proprio attacco: quello di Francesco Camarda. Il giovanissimo talento del Milan, che ha già fatto il suo esordio in Serie A, è un profilo che piace moltissimo al dirigente salentino, noto per la sua abilità nello scoprire e valorizzare giovani promesse. L’interesse per Camarda si fa concreto in caso di una possibile partenza di Nikola Krstovic, attaccante montenegrino che potrebbe lasciare il Salento quest’estate.

La Gazzetta dello Sport riporta come il Lecce stia monitorando attentamente la situazione del classe 2008. Camarda, nonostante la sua giovanissima età, ha già dimostrato un potenziale enorme, attirando su di sé l’attenzione di numerosi club europei. Il Milan, dal canto suo, sta lavorando per blindarlo con un contratto da professionista non appena raggiungerà l’età utile, ma un prestito per fargli fare esperienza nel calcio dei “grandi” potrebbe essere un’opzione valutata.