Camarda non sarà convocato per Milan Borussia Dortmund: due i motivi che porteranno inevitabilmente a questa decisione

Dopo l’esordio con la Fiorentina in molti si sono domandati in queste ore se per Camarda potrà esserci spazio anche con il Borussia Dortmund. La risposta, fa sapere Tuttosport, è no.

Due i motivi. La UEFA non concede deroghe e quindi fino a quando l’attaccante del Milan non avrà compiuto 16 anni e firmato un contratto da professionista non potrà essere inserito in lista B. Inoltre Camarda nell’ultimo turno di Youth League è stato espulso e di conseguenza sarebbe stato comunque squalificato.