Camarda, la Fiorentina nel destino: il curioso aneddoto legato al classe 2008

Camarda potrebbe trovare l’esordio in Serie A domani contro la Fiorentina: ai Viola è legato un particolare aneddoto

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la gara di domani sera tra Milan e Fiorentina potrebbe essere quella del clamoroso esordio in Serie A, a 15 anni e 8 mesi, per Francesco Camarda.

E proprio ai Viola è legato un dolcissimo ricordo della punta: un mese dopo la conquista dell’ultimo scudetto rossonero, gli Under 15 del Milan imitarono la prima squadra di Pioli vincendo lo scudetto proprio contro la Fiorentina. Il gol decisivo? Ovvio, quello di Camarda. Il destino a volte non è per nulla casuale.