Calzona si presenta e avvisa le rivali: «Da oggi si inizia un nuovo cammino. Abbiamo bisogno di questa cosa». Le dichiarazioni del nuovo allenatore

Francesco Calzona, nuovo allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro il Barcellona avvisando tutte le rivali tra cui il Milan.

EMOZIONE – «Si riparte da oggi, si resetta tutto. Si inizia un nuovo cammino, ho trovato una squadra che si è messa subito a disposizione. Poche parole, perché abbiamo bisogno di fatti, per cui ci siamo intrattenuti pochissimo e poi siamo andati subito in campo. Un allenatore può cambiare poco ma non abbiamo tempo. Dobbiamo accelerare questo processo di apprendimento. Ai giocatori ho detto che non abbiamo più scusanti, dobbiamo migliorare la nostra prestazione in questo momento. Il Barcellona è tra le squadri più forti in Europa. Noi non abbiamo paura perché siamo il Napoli, ma nessuno può nascondere che giocano grandissimi giocatori e hanno un top allenatore».