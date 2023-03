Calvo a Sky: «Champions? Complimenti alle italiane»

Le parole di Francesco Calvo a Sky prima di Friburgo Juve. Il suo pensiero sul passaggio di Milan, Inter e Napoli in Champions

ITALIANE IN CHAMPIONS – «Vorrei fare i complimenti a Milan, Inter e Napoli: è un risultato storico. Siamo sicuramente indietro rispetto a Spagna, Inghitlerra e Germania come campionato e strutture. Bisogna dare grande merito alle squadre, ai giocatori, agli allenatori e a chi le ha costruite spero che questo risultato sia di stimolo per migliorarsi sotto tutti gli aspetti».

