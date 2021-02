Calhanoglu, nuovo dubbio per Pioli: Roma troppo vicina per recuperare e gara troppo importante per pensare di poterla perdere malamente

Un'altra gara per Calhanoglu, minuti nelle gambe che dovrebbero contribuire al pieno recupero della forma ma le pagelle per il momento rimangono fisse sull'insufficienza post Covid. Il giocatore anche ieri è apparso in netta difficoltà, la Roma è vicina e il tempo per recuperare è poco o nullo.

I VOTI DI OGGI- Gazzetta dello sport lo boccia con un 5, specificando: “Non tira più, non ispira più, è passivo in ogni parte del campo, anche quando entra Ibra…” Tuttosport non è da meno, il 5 è un po’ più giustificato dal fatto che torna a giocare da esterno, con Krunic trequartista. Corriere dello sport gli concede mezzo punto in più ma sempre sotto al 6.