Calhanoglu, Juventus e Qatar portano ad una situazione di stallo, da una parte Allegri orientato su altro, dall’altra una scelta non facile.

STALLO DOPPIO- Gazzetta dello sport di questa mattina parla di uno stallo su più fronti, probabilmente addirittura tre. Abbiamo da una parte la firma che non arriva per una questione di domanda ed offerta incompatibili, dall’altra la pista del Qatar che come spiega il quotidiano ha evidentemente distratto il giocatore, ma non al punto di scegliere davvero quella strada a dispetto della ricchissima offerta (8 milioni netti).

JUVENTUS- Il terzo intoppo potrebbe arrivare da Torino: secondo la rosea, nella nuova gestione Allegri non ci sarebbe spazio per lui, almeno per ora. Quali conclusioni trarrà Hakan? Sino a ieri il suo agente Gordon Stipic è rimasto in silenzio con la dirigenza rossonera, forse perché ha bisogno ancora di qualche giorno per l’ultima riflessione. Intanto il Milan continua a lavorare per De Paul ma anche in questo caso non sarà facile.