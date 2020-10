Calhanoglu infortunio: esami conclusi. I tempi di recupero

Calhanoglu infortunio: trauma distorsivo alla caviglia per il turco. Stop di circa dieci giorni per il fantasista, ecco quando potrà tornare

Calhanoglu ha concluso gli esami strumentali presso la clinica columbus dopo L’infortunio alla caviglia che l’ha costretto ad uscire in stampelle da Milanello al termine dell’allenamento mattutino.

Trauma distorsivo caviglia per Calhanoglu che dovrà stare fermo per i prossimi 10 giorni circa. Il fantasista turco salterà le sfide contro Celtic, Roma, Sparta Praga. La speranza per Stefano Pioli sarà di recuperarlo per la gara di campionato contro l’Udinese in programma il primo novembre.