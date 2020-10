Infortunio Calhanoglu: Brahim Diaz sarà il sostituto come trequartista

Dopo aver guardato l’intero derby dalla panchina, Brahim DIaz avrà nelle prossime partite delle ottime occasioni per mettersi in mostra

Questo perché, come hanno riportato i colleghi di Sky, Hakan Calhanoglu è uscito in stampelle stamattina dal centro sportivo Milanello a seguito di una distorsione alla caviglia subita in allenamento. Restano ancora da valutare le sue condizioni.

Per ora si sa che Calhanoglu salterà sicuramente la partita di giovedì contro il Celtic. Per Brahim Diaz dunque, si prospetta la possibilità di giocare titolare e di mettersi in mostra nel ruolo che più gli si addice, cioè quello del trequartista.