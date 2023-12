Calendario Serie A 2023-24: gli anticipi e posticipi della 19esima giornata. Ecco quando si giocherà Empoli-Milan

Calendario Serie A 2023-24: gli anticipi e posticipi della 19esima giornata. Ecco quando si giocherà la sfida al Castellani tra Empoli e Milan

Come comunicato dalla Lega Serie A, il Milan scenderà in campo contro l’Empoli nella giornata di domenica 7 gennaio alle 12:30 per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A.

La sfida in programma al Castellani sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport.