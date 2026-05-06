News
Calendario Milan, per la corsa Champions: il confronto con Juventus, Roma e Como
Calendario Milan, il percorso della squadra di mister Massimiliano Allegri confrontato a quello delle altre contendenti
Mancano solamente tre giornate alla fine del campionato di Serie A. Il Milan di Massimiliano Allegri si sta giocando un posto per l’accesso alla prossima Champions League. Guardando i calendari di Milan, Juventus, Roma e Como, il percorso più facile sembrerebbe averlo la squadra di Fabregas.
Champions League: calendario a confronto tra Milan, Juventus, Roma e Como
Questo il calendario a confronto delle ultime tre giornate di Serie A:
MILAN 67 –> Atalanta (C) – Genoa (T) – Cagliari (C)
JUVENTUS 65 –> Lecce (T) – Fiorentina (C) – Torino (T)
ROMA 64 –> Parma (T) – Lazio (C) – Verona (T)
COMO 62 –> Verona (T) – Parma (C) – Cremonese (T)
C = Casa
T = Trasferta