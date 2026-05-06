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Calendario Milan, per la corsa Champions: il confronto con Juventus, Roma e Como

Published

3 ore ago

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Allegri

Calendario Milan, il percorso della squadra di mister Massimiliano Allegri confrontato a quello delle altre contendenti

Mancano solamente tre giornate alla fine del campionato di Serie A. Il Milan di Massimiliano Allegri si sta giocando un posto per l’accesso alla prossima Champions League. Guardando i calendari di Milan, Juventus, Roma e Como, il percorso più facile sembrerebbe averlo la squadra di Fabregas.

Champions League: calendario a confronto tra Milan, Juventus, Roma e Como

Questo il calendario a confronto delle ultime tre giornate di Serie A:

MILAN 67 –> Atalanta (C) – Genoa (T) – Cagliari (C)

JUVENTUS 65 –> Lecce (T) – Fiorentina (C) – Torino (T)

ROMA 64 –> Parma (T) – Lazio (C) – Verona (T)

COMO 62 –> Verona (T) – Parma (C) – Cremonese (T)

C = Casa
T = Trasferta

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