Calendario Milan 2025/2026: Allegri fissa l’obiettivo, c’è un aspetto particolare da analizzare. L’approfondimento

Calendario Milan 2025/2026: i rossoneri di Massimiliano Allegri esordiranno contro la Cremonese a San Siro. L’analisi

Il Milan è pronto a voltare pagina e a dare un taglio netto alla deludente stagione appena conclusa, affidando la panchina a Massimiliano Allegri. Una scelta che sa di ritorno alle origini, con l’obiettivo chiaro di riportare entusiasmo e risultati a Milanello. L’assenza dalle competizioni europee, se da un lato rappresenta un boccone amaro da digerire, dall’altro offre ai rossoneri un’opportunità unica: concentrarsi esclusivamente sul campionato, senza distrazioni o dispendiose energie extra. Questo focus totale potrebbe rivelarsi un vantaggio cruciale nella corsa allo Scudetto o, quantomeno, per una qualificazione alla prossima Champions League.

La nuova avventura del Milan prenderà il via il 24 agosto 2025 con il derby lombardo contro la Cremonese, un avversario sulla carta abbordabile per inaugurare la stagione con il piede giusto. Sarà subito importante trovare ritmo e affiatamento, anche in vista della successiva trasferta in casa del Lecce e della sfida casalinga con il Bologna di Vincenzo Italiano. Quest’ultimo, tecnico a lungo corteggiato dai rossoneri, rappresenterà un test interessante per misurare le ambizioni del nuovo Milan targato Allegri.

La fase più impegnativa del calendario si profila a partire dalla quinta giornata. Il mese di settembre e ottobre si preannuncia infuocato con una serie di incontri di alto livello che metteranno subito alla prova la tenuta della squadra. Sfide contro il Napoli, la Juventus e la Fiorentina richiederanno il massimo impegno e consentiranno di capire il reale potenziale dei rossoneri. Sarà in questi match che il nuovo Milan dovrà dimostrare di aver assorbito al meglio le direttive di Allegri e di aver sviluppato quella mentalità vincente necessaria per affrontare le grandi del campionato.

A differenza delle stagioni recenti, i derby contro l’Inter non arriveranno nelle prime fasi del campionato, ma saranno calendarizzati in inverno. La gara d’andata si disputerà a novembre, mentre il ritorno è fissato per marzo. Questa distribuzione potrebbe portare a due sfide ancora più sentite e cruciali per le sorti del campionato, in un momento in cui la classifica potrebbe già aver assunto una sua fisionomia definita. Il finale di stagione, poi, si prospetta particolarmente complesso, con due incontri di cartello contro l’Atalanta e nuovamente la Juventus, che potrebbero essere decisivi per gli obiettivi finali del Milan. La preparazione atletica e la gestione delle energie saranno fondamentali per affrontare al meglio questi ultimi, intensi, impegni.

GIRONE D’ANDATA

1ª giornata – 24 agosto 2025: Milan-Cremonese

– 24 agosto 2025: Milan-Cremonese 2ª giornata – 31 agosto 2025: Lecce-Milan

– 31 agosto 2025: Lecce-Milan 3ª giornata – 14 settembre 2025: Milan-Bologna

– 14 settembre 2025: Milan-Bologna 4ª giornata – 21 settembre 2025: Udinese-Milan

– 21 settembre 2025: Udinese-Milan 5ª giornata – 28 settembre 2025: Milan-Napoli

– 28 settembre 2025: Milan-Napoli 6ª giornata – 5 ottobre 2025: Juventus-Milan

– 5 ottobre 2025: Juventus-Milan 7ª giornata – 19 ottobre 2025: Milan-Fiorentina

– 19 ottobre 2025: Milan-Fiorentina 8ª giornata – 26 ottobre 2025: Milan-Pisa

– 26 ottobre 2025: Milan-Pisa 9ª giornata – 29 ottobre 2025: Atalanta-Milan

– 29 ottobre 2025: Atalanta-Milan 10ª giornata – 2 novembre 2025: Milan-Roma

– 2 novembre 2025: Milan-Roma 11ª giornata – 9 novembre 2025: Parma-Milan

– 9 novembre 2025: Parma-Milan 12ª giornata – 23 novembre 2025: Inter-Milan

– 23 novembre 2025: Inter-Milan 13ª giornata – 30 novembre 2025: Milan-Lazio

– 30 novembre 2025: Milan-Lazio 14ª giornata – 7 dicembre 2025: Torino-Milan

– 7 dicembre 2025: Torino-Milan 15ª giornata – 14 dicembre 2025: Milan-Sassuolo

– 14 dicembre 2025: Milan-Sassuolo 16ª giornata – 21 dicembre 2025: Como-Milan

– 21 dicembre 2025: Como-Milan 17ª giornata – 28 dicembre 2025: Milan-Hellas Verona

– 28 dicembre 2025: Milan-Hellas Verona 18ª giornata – 3 gennaio 2026: Cagliari-Milan

– 3 gennaio 2026: Cagliari-Milan 19ª giornata – 6 gennaio 2026: Milan-Genoa

GIRONE DI RITORNO