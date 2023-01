Calciomercato, Zaniolo sogna Milan e Juventus: pericoli però dall’Inghilterra. La fine con la Roma sembra vicino e si cerca la nuova meta

Sembra finita tra Roma e Nicolò Zaniolo. Il classe ’99 non è stato convocato per la trasferta contro lo Spezia e vuole l’Italia: sogna la Juventus e il Milan, come scrive oggi il Corriere dello Sport.

Anche l’Inghilterra è interessata al giocatore: in particolare, il Tottenham e il West Ham, che però non sono disposti ad acquistarlo a titolo definitivo.