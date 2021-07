Calciomercato Torino, lo Zenit spinge per Belotti: Cairo tentenna

Il Torino riceve l’importante offerta dello Zenit San Pietroburgo per Andrea Belotti: ecco la cifra presentata a Cairo

Il Torino tentenna per l’offerta dello Zenit San Pietroburgo per Andrea Belotti. Il club russo farebbe sul serio per il capitano granata fresco campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, lo Zenit avrebbe offerto al Torino 30 milioni di euro (bonus compresi). Un’offerta che potrebbe far vacillare Cairo con la trattativa che potrebbe chiudersi presto, dato che il campionato russo è già iniziato.