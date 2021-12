Calciomercato Roma: tutto su Grillitsch. Il Milan monitora la situazione

Calciomercato Roma: Mourinho vuole Grillitsch a gennaio e il club giallorosso sta studiando il piano per prenderlo. Il Milan vigila

La Roma a gennaio ha un obiettivo numero uno: Florian Grillitsch, 26 anni, mediano austriaco dell’Hoffenheim, cresciuto calcisticamente in Germania, al Werder Brema e pilastro della sua nazionale. È lui il giocatore che dovrebbe portare qualità e sostanza alla mediana giallorossa.

Secondo La Gazzetta dello Sport, prenderlo però non sarà facile, perché i tedeschi si stanno giocando un posto nella prossima Champions, hanno un presidente ricchissimo (Dietmar Hopp è tra i primi cento uomini più ricchi al mondo, patrimonio personale di 14,7 miliardi di dollari). Dovrà essere bravo Tiago Pinto a trovare la chiave di volta, sperando che l’abbia già trovata, visto che sono 4 mesi che la società sa che a gennaio si sarebbe dovuto intervenire proprio lì. Il Milan, che sta seguendo il calciatore per giugno a parametro zero, osserva interessato.