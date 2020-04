Calciomercato: «Rangnick e Milan forse troveranno una soluzione»

Calciomercato: il noto giornalista di Bild, Christian Falk, rivela che Milan e Rangnick sarebbero in stretto dialogo

Ralf Rangnick continua ad essere oggetto desidero del club di Via Aldo Rossi. Le voci di mercato sul tedesco sarebbero ormai diventate una vera e propria telenovela.

Stando a quanto riferisce il noto giornalista Christian Falk di Bild, il Milan sarebbe in stretto dialogo con l’ex Schalke 04: «Stanno ancora parlando ma non sono state prese delle decisioni. Sono ancora in contatto, non si può mai sapere. Forse troveranno una soluzione, ma Rangnick ha tante offerte importanti».