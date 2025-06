Calciomercato, rifiutata un’offerta da 20 milioni: era stato accostato anche al Milan

Calciomercato, rifiutata un’offerta da 20 milioni di euro! Il giocatore era stato accostato anche al Milan. Era un pallino del direttore sportivo Igli Tare

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Como ha presentato un’offerta di 20 milioni di euro alla Lazio per acquisire il difensore Mario Gila. Tuttavia, la proposta è stata prontamente respinta dal club biancoceleste.

La Lazio, infatti, non sembra intenzionata a privarsi del talentuoso difensore spagnolo, ritenuto un elemento centrale per la prossima stagione. Il suo percorso di crescita evidente lo ha reso un pilastro della retroguardia, con l’idea del tecnico di costruire la difesa attorno alla coppia Gila-Romagnoli per garantire equilibrio e sicurezza.

Il cartellino di Gila è una situazione particolare: la Lazio detiene il 50% dei diritti economici del giocatore, mentre il restante 50% è ancora in mano al Real Madrid, club da cui il difensore è arrivato. Questo significa che in caso di cessione, metà dell’incasso andrebbe alle merengues. Per questo motivo, la Lazio valuta il giocatore ben oltre i 20 milioni offerti dal Como, con il Corriere dello Sport che in passato ha parlato di una richiesta di almeno 40 milioni di euro per un’eventuale cessione, o un rinnovo del contratto che ne riveda la quota di proprietà.

Gila, classe 2000, è un profilo molto apprezzato anche da altri club. Il suo nome è stato accostato in passato anche al Milan, sebbene non siano mai emerse trattative concrete in tal senso. Anche diverse squadre di Premier League, tra cui Brighton e Bournemouth, avrebbero mostrato interesse, con offerte potenzialmente più elevate. La posizione della Lazio, al momento, è chiara: Gila non è sul mercato a queste cifre e rientra pienamente nei piani tecnici.