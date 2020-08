Calciomercato: niente Milan per Gotze, accordo vicino con il Monaco

Il centrocampista era stato accostato al Milan nei mesi scorsi ma dalla Germania arriva la conferma di un suo approdo nel Principato

Per qualche tempo era rimbalzata l’ipotesi di un possibile approdo a parametro zero di Mario Gotze al Milan; un’indiscrezione circolata soprattutto nell’immediato post lockdown e che non aveva trovato conferme di sorta, soprattutto per via dell’alto ingaggio richiesto dal Campione del Mondo tedesco.

E’ di queste ore invece la notizia, stando a quanto riporta la Bild, che Gotze abbia trovato un accordo con il Monaco per la prossima stagione e che dunque dovrebbe giocare il prossimo campionato di Ligue 1 che peraltro è già cominciato.