Calciomercato Milan, rebus a centrocampo: manca ancora un tassello per chiudere le operazioni Xhaka e Guerra. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi mirati, ma si trova di fronte a richieste elevate per alcuni dei suoi obiettivi principali. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, i rossoneri sono forti su Javi Guerra del Valencia e Granit Xhaka del Bayer Leverkusen, ma per entrambi i giocatori dovranno alzare le proprie offerte per convincere i rispettivi club a cederli.

L’interesse per Javi Guerra non è una novità. Il giovane centrocampista spagnolo del Valencia, classe 2003, è considerato un prospetto di grande talento, capace di ricoprire più ruoli in mezzo al campo con intelligenza e dinamismo. Il Milan vede in lui un investimento per il presente e soprattutto per il futuro, un giocatore che può crescere esponenzialmente. Tuttavia, il Valencia, consapevole del valore del suo gioiello e della sua importanza nel progetto, non intende fare sconti. La prima offerta del Milan non è stata ritenuta sufficiente, e i rossoneri dovranno rivedere al rialzo la propria proposta per strappare il sì del club spagnolo.

Parallelamente, il Milan ha messo gli occhi su Granit Xhaka, capitano del Bayer Leverkusen e protagonista di una stagione eccezionale che ha visto le “Aspirine” conquistare la Bundesliga e sfiorare il triplete. Il centrocampista svizzero, con la sua esperienza internazionale, la sua leadership e la sua capacità di dettare i ritmi di gioco, sarebbe il profilo ideale per dare qualità e solidità al centrocampo rossonero. Tuttavia, anche in questo caso, il club tedesco non ha intenzione di privarsi facilmente di uno dei suoi pilastri. Il Milan dovrà presentare un’offerta economicamente più vantaggiosa per convincere il Bayer Leverkusen a cedere il suo capitano.

La strategia del Milan è chiara: puntare su un mix di giovani talenti con potenziale e giocatori esperti in grado di garantire rendimento immediato. Tuttavia, la determinazione di Valencia e Bayer Leverkusen nel trattenere i propri giocatori sta rendendo le trattative più complesse del previsto, costringendo i rossoneri a valutare un ulteriore sforzo economico. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Milan riuscirà a sbloccare queste situazioni e a portare a Milanello i rinforzi desiderati.