Calciomercato Milan, accelerata per Walker! Svolta imminente, la scelta della società è questa. Le ultimissime sui rossoneri

Grande svolta per il calciomercato Milan. Come riportato su X da Luca Bianchin la dirigenza sta accelerando per Walker del Manchester City.

L’ANNUNCIO– «Il Milan accelera per Kyle Walker: la trattativa procede. Il difensore del City in queste ore è più probabile di Rashford, per cui l’accordo è più complesso per ingaggio e concorrenza. Piace per qualità in campo, personalità e capacità di giocare in due ruoli».