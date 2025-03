Condividi via email

Calciomercato Milan, l’annuncio cambia i piani: adesso la permanenza del top player è a rischio. Le ultimissime sui rossoneri

Matteo Moretto ha fatto il punto sui discorsi per Walker tra il Milan e il Manchester City.

«Quello che vi posso dire oggi è che, verificando e parlando sia lato Milan che entourage giocatore, a oggi il club rossonero è in un momento di standby per quanto riguarda il riscatto del terzino inglese. Al momento il Milan non ha ancora preso una decisione. Ci sono due grandi dubbi: la bilancia tra età e stipendio che andrebbe a guadagnare, questo fa riflettere il Milan».