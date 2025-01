Calciomercato Milan, retroscena sul possibile arrivo di Walker: dialogo con Ibrahimovic, può arrivare solo in questo caso

Come riferito dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan tiene aperta anche la pista che porta a Walker del Manchester City.

Altra pista, altro ruolo, ecco Walker, esterno destro che ha già dato disponibilità al trasferimento in rossonero. Il giocatore vuole lasciare il City dopo aver vinto 17 trofei e

vede nel Milan un’opportunità per concludere al meglio la carriera. Può accettare un contratto di due anni e mezzo, anche riducendo l’ingaggio per rendere più accessibile. Con lui i rossoneri anticiperebbero l’acquisto di un altro esterno destro necessario tra sei mesi per la partenza di Calabria, lontano dal rinnovo e verso l’addio a parametro zero. Walker ha ancora un anno e mezzo di contratto con il City ma ha chiesto a Guardiola di essere lasciato andare ora.