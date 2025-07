Calciomercato Milan, piano ben definito di Tare per chiudere l’operazione Vlahovic: cosa sta succedendo. Le ultimissime sui rossoneri

Dusan Vlahovic è ancora in attesa della “giusta offerta” per lasciare la Juventus, un’attesa che si protrae e che tiene in sospeso il futuro dell’attaccante serbo. La situazione è complessa, specialmente se si considera l’investimento fatto dalla Juventus nel mercato invernale del 2022: ben 83,5 milioni di euro sborsati per strapparlo alla Fiorentina. A questa cifra si aggiunge un ingaggio pesante, pari a 12 milioni di euro netti all’anno, una somma che grava notevolmente sulle casse bianconere e che rende la sua cessione una priorità per la Vecchia Signora, anche per alleggerire il monte ingaggi.

In questo scenario, si inserisce l’interesse del Milan, che ha da tempo mostrato apprezzamento per le qualità del numero 9 juventino. Tuttavia, le ambizioni rossonere si scontrano con la realtà economica. Il club di Via Aldo Rossi non ha alcuna intenzione di pareggiare l’attuale stipendio di Vlahovic. L’obiettivo dei dirigenti milanisti, capitanati da Furlani e Moncada, è chiaro: acquisire il giocatore a “saldo”, ovvero con una spesa significativamente inferiore sia per il cartellino che per l’ingaggio.

La speranza del Milan è di convincere Vlahovic ad accettare uno stipendio quasi dimezzato, al quale verrebbero aggiunti dei bonus legati a prestazioni e risultati. Questa strategia riflette la filosofia del club, attento alla sostenibilità economica e propenso a investire su profili giovani e funzionali al progetto, ma sempre con un occhio al bilancio.

La Juventus, dal canto suo, si trova in una posizione delicata. Vendere Vlahovic a una cifra troppo bassa o accettare un taglio drastico sull’ingaggio del giocatore potrebbe rappresentare una minusvalenza significativa rispetto all’investimento iniziale. La trattativa si preannuncia quindi complicata, un vero e proprio braccio di ferro tra le esigenze economiche della Juventus e le ambizioni del Milan, che però non vuole fare follie.