Calciomercato Milan, arriva l’elogio per l’acquisto di gennaio! C’entra Santiago Gimenez

Calciomercato Milan, Gianni Vitali, noto procuratore, ha elogiato l’acquisto di Santiago Gimenez: le sue dichiarazioni

Intervistato da TMW Radio, Gianni Vitali ha parlato così del calciomercato Milan:

PAROLE – «Sulla carta la vedo una squadra che ha tanti giocatori importanti, che magari in certe zone può essere completata ma lo sa di sicuro la società. Hanno preso un allenatore che lavora sul campo. Anche qui per un giudizio ci vuole pazienza, perché quando entri in club così importanti che giocano ogni tre giorni vedere subito la mano del tecnico non è semplice. Credo sia destinato a crescere il Milan e a lottare per lo Scudetto. E’ un segnale chiaro di società che ha individuato in Gimenez caratteristiche che mancavano in rosa. Credo che sia una squadra che ha qualità, vedi anche Felix. Ma avere un finalizzatore come Gimenez serviva proprio. Sono incuriosito da Joao Felix. In un ambiente come il Milan può diventare uno che sposta gli equilibri, come ci si aspettava da sempre da lui».