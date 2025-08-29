Calciomercato Milan, cominciate da pochi minuti le visite mediche di Nkunku – VIDEO

Calciomercato Milan, sono cominciate da pochi minuti le visite mediche di Nkunku: al via l’iter prima dell’ufficialità

Il calciomercato Milan ha finalmente messo a segno l’ottavo colpo di un mercato estivo che si sta rivelando scoppiettante e ricco di sorprese. Questa mattina, come anticipato dalla nostra redazione, Christopher Nkunku è arrivato a Milano per completare l’iter burocratico che lo legherà ufficialmente ai colori rossoneri. Il talentuoso attaccante francese è stato avvistato all’ingresso della clinica La Madonnina, in pieno centro città, dove ha iniziato la sua lunga giornata con le consuete visite mediche. L’aria che si respira è di grande entusiasmo, sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori, convinti che Nkunku possa essere il tassello mancante per un Milan sempre più competitivo.

Secondo le informazioni raccolte da Milannews24, il Milan ha versato nelle casse del club cedente una cifra considerevole: si parla di 37 milioni di euro, a cui si aggiungono 5 milioni di euro in bonus, considerati di difficile attivazione. Una spesa importante, ma che riflette la volontà della dirigenza di investire su profili di alto livello per raggiungere obiettivi ambiziosi. Il giocatore firmerà un contratto quadriennale, un accordo a lungo termine che sottolinea la fiducia riposta in lui dal club. Il nuovo direttore sportivo, Igli Tare, ha lavorato instancabilmente per portare a termine questa trattativa, dimostrando la sua abilità e la sua visione strategica.

Dopo le visite mediche alla clinica La Madonnina, Nkunku si sposterà al Centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva, un passaggio fondamentale prima di poter scendere in campo con la sua nuova maglia. Successivamente, dopo un meritato pranzo, il giocatore si dirigerà a Casa Milan, la sede del club, dove ad attenderlo ci sarà la dirigenza per la firma sul contratto. Sarà il momento dell’ufficialità, quello che tutti i tifosi aspettano con ansia per poter finalmente accogliere uno dei talenti più brillanti del panorama calcistico europeo. L’arrivo di Nkunku completa un reparto offensivo già ricco di qualità e offre ad Allegri nuove e preziose opzioni tattiche per affrontare al meglio la prossima stagione.

📽️ Nkunku is currently undergoing his medical! 🩺⚽️pic.twitter.com/Ct0GuVoMBO — Milan Posts (@MilanPosts) August 29, 2025

L’operazione Nkunku è un chiaro segnale delle ambizioni del Milan. Con il nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, e il direttore sportivo, Igli Tare, il club ha intrapreso un percorso di rinnovamento e potenziamento della rosa. La squadra sta prendendo forma, con acquisti mirati in ogni reparto, e l’arrivo di Nkunku rappresenta la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti davvero entusiasmante. I tifosi possono sognare in grande e aspettarsi una stagione ricca di emozioni e di successi, con l’obiettivo di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.